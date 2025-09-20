Journée du patrimoine: visite du barrage EDF du Saillant Usine hydro-électrique Voutezac

Gratuit

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Pourquoi le barrage est implanté à cet emplacement ? Qui est à l’origine de sa construction ? Comment fonctionne-t-il ? Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et découvrez l’histoire de l’une des plus anciennes usines hydroélectriques du département. Par le Pays d’Art et d’Histoire.

Au programme: fonctionnement de l’usine actuelle, sa construction et son évolution…

Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l’OT de Brive Agglomération.

En partenariat avec EDF.

Enfant à partir de 8 ans (interdit moins de 8 ans). Prévoir chaussures de marche.

14h00 devant l’usine hydro-électrique (côté Voutezac) Gratuit Durée 2h .

Usine hydro-électrique Le Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

