UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Chély-d'Aubrac

Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac

Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12470 Saint-Chély-d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
5 Gratuit

Saint-Chély-d’Aubrac

Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Une habitante du village vous propose de découvrir le village de St-Chély-d’Aubrac le dimanche 20 septembre à 10h.
Une habitante du village vous propose de découvrir le village de St-Chély-d’Aubrac le dimanche 20 septembre à 10h. Rdv place de la mairie à St-Chély-d’Aubrac. Ouvert à tous. Sans réservation. 5  .

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 21 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A local resident invites you to explore the village of St-Chély-d’Aubrac on Sunday, September 20, at 10 a.m.

L’événement Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron)