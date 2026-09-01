Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Chély-d'Aubrac
Informations pratiques
Saint-Chély-d’Aubrac
Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac
Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une habitante du village vous propose de découvrir le village de St-Chély-d’Aubrac le dimanche 20 septembre à 10h.
Une habitante du village vous propose de découvrir le village de St-Chély-d’Aubrac le dimanche 20 septembre à 10h. Rdv place de la mairie à St-Chély-d’Aubrac. Ouvert à tous. Sans réservation. 5 .
Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 21 15
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English :
A local resident invites you to explore the village of St-Chély-d’Aubrac on Sunday, September 20, at 10 a.m.
L’événement Journée du patrimoine : Visite du village de St-Chély-d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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