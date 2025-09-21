Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet Budelière

Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet Budelière dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet

Budelière Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’amicale de la source d’or organise une visite de l’église du Châtelet de la cité minière et ouverture de la maison témoin.

Rendez-vous devant l’église à 10h.

Gratuit.

06 08 45 66 26 .

Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 45 66 26

English : Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet

German : Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet

Italiano :

Espanol : Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet

L’événement Journée du patrimoine Visite du village du Châtelet Budelière a été mis à jour le 2025-08-29 par Creuse Confluence Tourisme