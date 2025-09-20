Journée du patrimoine Visite guidée: 1930-2020 évolution architecturale d’une folie en forêt Forêt de Saoû Saou
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
L’auberge des Dauphins, bâtiment remarquable en plein cœur de la forêt de Saoû, est inaugurée en octobre 1930.
Forêt de Saoû Auberge des Dauphins Maison de Site de la Forêt de Saoû Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr
English :
The Auberge des Dauphins, a remarkable building in the heart of the Saoû forest, was inaugurated in October 1930.
German :
Die Auberge des Dauphins, ein bemerkenswertes Gebäude mitten im Wald von Saoû, wurde im Oktober 1930 eingeweiht.
Italiano :
L’Auberge des Dauphins, un edificio straordinario nel cuore della foresta di Saoû, fu inaugurato nell’ottobre del 1930.
Espanol :
El Auberge des Dauphins, un notable edificio en el corazón del bosque de Saoû, se inauguró en octubre de 1930.
