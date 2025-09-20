Journée du patrimoine visite guidée de la Maison Sentex Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

Office de Tourisme Landes-Chalosse 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visites guidées de la Maison Sentex entièrement pavée de mosaïques provenant de la villa gallo-romaine d’Augreilh et de la collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet.

10 personnes max sur réservation payée obligatoire jusqu’à vendredi 19/09. Visite à 11h30 15h30 17h

Office de Tourisme Landes-Chalosse 1 Place du Tour du Sol Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

English : Journée du patrimoine visite guidée de la Maison Sentex

Guided tours of the Maison Sentex, entirely paved with mosaics from the Gallo-Roman villa at Augreilh, and of the Sentex family earthenware collection, mainly from Samadet.

10 people max. Reservations required by Friday 19/09. Tours at 11:30 am 3:30 pm 5 pm

German : Journée du patrimoine visite guidée de la Maison Sentex

Führungen durch das Sentex-Haus, das vollständig mit Mosaiken aus der gallo-römischen Villa in Augreilh gepflastert ist, und durch die Sammlung von Fayencen der Familie Sentex, hauptsächlich aus Samadet.

max. 10 Personen mit obligatorischer bezahlter Reservierung bis Freitag, 19/09. Besichtigung um 11:30 Uhr 15:30 Uhr 17:00 Uhr

Italiano :

Visite guidate alla Maison Sentex, interamente pavimentata con mosaici provenienti dalla villa gallo-romana di Augreilh, e alla collezione di terrecotte della famiglia Sentex, provenienti principalmente da Samadet.

massimo 10 persone, prenotazione obbligatoria entro venerdì 19/09. Visite alle 11.30 15.30 17.00

Espanol : Journée du patrimoine visite guidée de la Maison Sentex

Visitas guiadas a la Maison Sentex, enteramente pavimentada con mosaicos procedentes de la villa galo-romana de Augreilh, y a la colección de loza de la familia Sentex, procedente principalmente de Samadet.

máximo 10 personas, reserva obligatoria antes del viernes 19/09. Visitas a las 11.30 h 15.30 h 17.00 h

