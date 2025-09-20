Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Place Bernardin de St François Marigné-Laillé

Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Place Bernardin de St François Marigné-Laillé samedi 20 septembre 2025.

Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé

Place Bernardin de St François Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Marigné-Laillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les magnifiques vitraux de l’église de Marigné-Laillé.

Cette visite guidée menée par Karine Bergeot, Historienne du vitrail, vous fera découvrir les joyaux que cache l’église de Marigné-Laillé, en particulier son vitrail sur Saint-Hubert et la chasse, ou encore un vitrail exceptionnel datant du XVIe siècle.

Entrée libre visite au chapeau. .

Place Bernardin de St François Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Marigné-Laillé a été mis à jour le 2025-09-16 par CDT72