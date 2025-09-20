Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église et des vitraux de Marigné-Laillé Place Bernardin de St François Marigné-Laillé
Place Bernardin de St François, Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, Marigné-Laillé, Sarthe
Début : 2025-09-20 10:30:00
Fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir les magnifiques vitraux de l’église de Marigné-Laillé.
Cette visite guidée menée par Karine Bergeot, Historienne du vitrail, vous fera découvrir les joyaux que cache l’église de Marigné-Laillé, en particulier son vitrail sur Saint-Hubert et la chasse, ou encore un vitrail exceptionnel datant du XVIe siècle.
Entrée libre visite au chapeau. .
Place Bernardin de St François Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr
