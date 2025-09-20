Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Place du Mail Laigné-en-Belin
Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Place du Mail Laigné-en-Belin samedi 20 septembre 2025.
Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Gervais Saint-Protais
Place du Mail Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir les richesses de l’église Saint-Gervais-Saint Protais à Laigné-Saint-Gervais.
L’association de protection du patrimoine « La Clé de Voute » vous attend pour une visite guidée à 14h, le samedi 20 septembre.
Visite gratuite Entrée libre. .
Place du Mail Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2025-09-16 par CDT72