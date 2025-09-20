Journée du Patrimoine Visite guidée de l’église Saint-Gervais Saint-Protais Place du Mail Laigné-en-Belin

Place du Mail Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Laigné-en-Belin Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Venez découvrir les richesses de l’église Saint-Gervais-Saint Protais à Laigné-Saint-Gervais.
L’association de protection du patrimoine « La Clé de Voute » vous attend pour une visite guidée à 14h, le samedi 20 septembre.
Visite gratuite Entrée libre.   .

Place du Mail Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20  tourisme@belinois.fr

