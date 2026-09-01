Informations pratiques

Guéret

Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau

25 Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Des élèves assureront la visite commentée de l’ancien lycée de jeunes filles. Le parcours comprendra une exposition consacrée à l’histoire du bâtiment ainsi que la projection du film Autobiographie d’un lycée de jeunes filles .

Une salle sera dédiée à la consultation, sur plusieurs postes informatiques, des photographies de classe réalisées depuis 1894 jusqu’à nos jours.

Les visiteurs, et tout particulièrement les anciennes et anciens élèves, sont invités à apporter les photographies ou documents liés à leur scolarité dont ils disposent. Ces archives pourront être numérisées à cette occasion. .

25 Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 90 60

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English : Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau

L’événement Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme