UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéret

Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau Guéret

vendredi 18 septembre 2026 · Guéret

Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
25 Avenue de la Senatorerie
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau

25 Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19

Des élèves assureront la visite commentée de l’ancien lycée de jeunes filles. Le parcours comprendra une exposition consacrée à l’histoire du bâtiment ainsi que la projection du film Autobiographie d’un lycée de jeunes filles .
Une salle sera dédiée à la consultation, sur plusieurs postes informatiques, des photographies de classe réalisées depuis 1894 jusqu’à nos jours.
Les visiteurs, et tout particulièrement les anciennes et anciens élèves, sont invités à apporter les photographies ou documents liés à leur scolarité dont ils disposent. Ces archives pourront être numérisées à cette occasion.   .

25 Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 90 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau

L’événement Journée du Patrimoine Visite guidée du Collège Jules Marouzeau Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Guéret (Creuse)