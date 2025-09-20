Journée du Patrimoine visite guidée Départ de l’Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du vieux village de Luz en compagnie de notre guide-conférencière.

Flânez dans ses ruelles pittoresques bordées de maisons anciennes et partez à la rencontre des traces laissées par l’histoire. Laissez-vous surprendre par son église fortifiée, édifiée par les Templiers au XIV? siècle, joyau du patrimoine pyrénéen.

Un véritable voyage dans le temps vous attend au cœur de ce village chargé de mémoire !

> Inscriptions à l’Office de Tourisme (30 pers. max.).

> Tout public.

> Gratuit. .

+33 5 62 92 30 26 bonjour@luz-tourisme.com

English :

As part of the European Heritage Days, take a guided tour of the old village of Luz.

Stroll through the picturesque streets lined with ancient houses and discover the traces left by history. Be amazed by the fortified church, built by the Knights Templar in the 14th century, a jewel in the crown of Pyrenean heritage.

A real journey back in time awaits you in the heart of this village steeped in memory!

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das alte Dorf Luz in Begleitung unserer Fremdenführerin.

Schlendern Sie durch die malerischen, von alten Häusern gesäumten Gassen und entdecken Sie die Spuren, die die Geschichte hinterlassen hat. Jahrhundert von den Templern erbaute Wehrkirche, ein Juwel des pyrenäischen Kulturerbes.

In diesem Dorf erwartet Sie eine wahre Zeitreise in die Vergangenheit!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, partecipate alla visita guidata dell’antico villaggio di Luz.

Passeggiate per le pittoresche strade fiancheggiate da vecchie case e scoprite le tracce lasciate dalla storia. Lasciatevi stupire dalla chiesa fortificata, costruita dai Cavalieri Templari nel XIV secolo, un gioiello della corona del patrimonio pirenaico.

Un vero e proprio viaggio nel tempo vi attende nel cuore di questo villaggio ricco di storia!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, realice una visita guiada por el antiguo pueblo de Luz.

Pasee por las pintorescas calles bordeadas de casas antiguas y descubra las huellas dejadas por la historia. Déjese sorprender por la iglesia fortificada, construida por los templarios en el siglo XIV, joya de la corona del patrimonio pirenaico.

Un auténtico viaje en el tiempo le espera en el corazón de este pueblo cargado de historia

