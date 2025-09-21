Journée du patrimoine: Visite libre du château de Craon et son parc Craon Craon

Journée du patrimoine: Visite libre du château de Craon et son parc Craon Craon dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine: Visite libre du château de Craon et son parc Dimanche 21 septembre, 14h00 Craon Mayenne

8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du château de Craon et son parc

Craon 11 avenue de Champagné Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire 0243061102 http://www.chateaudecraon.fr https://www.instagram.com/chateaudecraon/ Château XVIIIème entouré d’un vaste parc de plus de 47 hectares parking gratuit.

Visite libre du château de Craon et son parc

Séverine de Guébriant