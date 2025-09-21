Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon
Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-21
Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.
Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
Free visit of the village and the Chapel of Chalencon.
German :
Freie Besichtigung des Dorfes und der Kapelle von Chalencon.
Italiano :
Visita libera del villaggio e della cappella di Chalencon.
Espanol :
Visita libre del pueblo y de la capilla de Chalencon.
