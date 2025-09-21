Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon

Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon dimanche 21 septembre 2025.

Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon

Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.

.

Château de Chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Free visit of the village and the Chapel of Chalencon.

German :

Freie Besichtigung des Dorfes und der Kapelle von Chalencon.

Italiano :

Visita libera del villaggio e della cappella di Chalencon.

Espanol :

Visita libre del pueblo y de la capilla de Chalencon.

L’événement Journée du patrimoine visite libre et gratuite de la Chapelle et du village de Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron