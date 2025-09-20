Journée du patrimoine Visites du château de Langoiran Le pied du château Langoiran

Le pied du château Château de Langoiran Langoiran Gironde

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées par un professeur d’histoire qui vous contera le château, centre de la vie politique et sociale, son rôle et son évolution. .

Le pied du château Château de Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr

