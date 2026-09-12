Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journée du patrimoine: Visites libres de l’exposition temporaire Cultures (Galerie du Théâtre)

Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites libres de l’exposition temporaire Cultures œuvres de Speedy Graphito, artiste graffeur.

Entrée gratuite .

Esplanade Bernard Murat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du patrimoine: Visites libres de l’exposition temporaire Cultures (Galerie du Théâtre)

L’événement Journée du patrimoine: Visites libres de l’exposition temporaire Cultures (Galerie du Théâtre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme