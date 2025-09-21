JOURNÉE DU PATRINOINE Lamasquère
JOURNÉE DU PATRINOINE Lamasquère dimanche 21 septembre 2025.
JOURNÉE DU PATRINOINE
Rue de la Paix Lamasquère Haute-Garonne
14:00:00
2025-09-21
Partez a la découverte du patrimoine de Lamasquère rendez vous au kiosque à 14h pour une visite commentée.
Bonne découverte ! .
Rue de la Paix Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 06 95
English :
Discover the heritage of Lamasquère. Meet at the kiosk at 2pm for a guided tour.
German :
Entdecken Sie das Kulturerbe von Lamasquère. Um 14 Uhr findet am Kiosk eine kommentierte Führung statt.
Italiano :
Scoprite il patrimonio di Lamasquère: appuntamento al palco della banda alle 14.00 per una visita guidata.
Espanol :
Descubra el patrimonio de Lamasquère. Reúnase en el quiosco de música a las 14:00 h para una visita guiada.
