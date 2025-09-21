JOURNÉE DU PATRINOINE Lamasquère

Rue de la Paix Lamasquère Haute-Garonne

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Partez a la découverte du patrimoine de Lamasquère rendez vous au kiosque à 14h pour une visite commentée.

Bonne découverte ! .

Rue de la Paix Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover the heritage of Lamasquère. Meet at the kiosk at 2pm for a guided tour.

German :

Entdecken Sie das Kulturerbe von Lamasquère. Um 14 Uhr findet am Kiosk eine kommentierte Führung statt.

Italiano :

Scoprite il patrimonio di Lamasquère: appuntamento al palco della banda alle 14.00 per una visita guidata.

Espanol :

Descubra el patrimonio de Lamasquère. Reúnase en el quiosco de música a las 14:00 h para una visita guiada.

L’événement JOURNÉE DU PATRINOINE Lamasquère a été mis à jour le 2025-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE