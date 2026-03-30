Journée du Printemps des métiers d’art au 36 Quai des Arts à Niort

36 Rue Brisson Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le 36 Quai des Arts fait sa Journée du Printemps des métiers d’art !

Le samedi 18 avril de 10h à 18h devant la boutique, des démonstrations et des ateliers vous seront proposés.

Côté démonstration, Dominique Bréard, tailleur de pierre, Amélie Deissart, sculptrice et Nathalie Ecotière, modiste.

Valérie Voisembert vous proposera un atelier cadre en carton 2 cessions sont prévues dans la journée sur inscription, chaque atelier durera environ 2 heures et sera gratuit.

L’entrée pour toutes ces animations est libre.

Pour plus de renseignements et pour l’inscription à l’atelier 05 49 73 01 88 .

36 Rue Brisson Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 01 88 contact@36quaidesarts.com

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English : Journée du Printemps des métiers d’art au 36 Quai des Arts à Niort

L’événement Journée du Printemps des métiers d’art au 36 Quai des Arts à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin