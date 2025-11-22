Journée du réemploi et de la réduction des déchets Coutances

Journée du réemploi et de la réduction des déchets

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

2025-11-22 10:00:00

2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Cap ou pas cap de réduire tes déchets ? RDV à l’espace Saint-Nicolas à Coutances. .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie

