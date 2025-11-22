Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée du réemploi et de la réduction des déchets Coutances

Journée du réemploi et de la réduction des déchets Coutances samedi 22 novembre 2025.

Journée du réemploi et de la réduction des déchets

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Cap ou pas cap de réduire tes déchets ? RDV à l’espace Saint-Nicolas à Coutances.   .

Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie  

English : Journée du réemploi et de la réduction des déchets

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du réemploi et de la réduction des déchets Coutances a été mis à jour le 2025-11-06 par Coutances Tourisme