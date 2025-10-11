Journée du réemploi Rouffach

Une journée conviviale, solidaire et éco-responsable pour réduire les déchets et favoriser le partage. Repair café apprenez, réparez, réutilisez ! Espace de gratuité donnez, prenez, réutilisez !

Après le succès de l’édition 2024, votre Communauté de communes, en partenariat avec le SM4, vous invite à une nouvelle journée dédiée à la seconde vie des objets !

Repair Café

Des bénévoles de l’association Pfaff Valor seront présents pour vous aider à réparer vos petits appareils électroménagers, vélos, outils… Une couturière sera également là pour vus accompagner ans la réparation de vos vêtements.

Espace de Gratuité

Déposez vos objets en bon état, propres et facilement transportables entre 9h et 14h Vaisselle, vêtements, linge de maison, jeux, livres, CD/DVD, articles de sport, déco, outillage…Ils feront peut-être le bonheur d’un autre habitant !

Besoin de quelque chose ? Venez faire un tour vous pourrez vous servir gratuitement parmi les objets déposés.

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 51 44

English :

A friendly, supportive and eco-responsible day to reduce waste and encourage sharing. Repair café: learn, repair, reuse! Free space: give, take, reuse!

German :

Ein geselliger, solidarischer und umweltbewusster Tag, um Abfälle zu reduzieren und das Teilen zu fördern. Repair Café: Lernen, reparieren, wiederverwenden! Gratisbereich: Geben, nehmen, wiederverwenden!

Italiano :

Una giornata amichevole, solidale ed eco-responsabile per ridurre i rifiuti e incoraggiare la condivisione. Repair café: imparare, riparare, riutilizzare! Spazio libero: dare, prendere, riutilizzare!

Espanol :

Una jornada amistosa, solidaria y eco-responsable para reducir los residuos y fomentar el compartir. Repair café: ¡aprender, reparar, reutilizar! Espacio libre: ¡dar, recibir, reutilizar!

