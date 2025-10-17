Journée du refus de la misère Aix-en-Provence

Journée du refus de la misère Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Journée du refus de la misère

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h30.

Samedi 18 octobre 2025 de 12h à 16h. Cinéma Mazarin et Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Journée de sensibilisation à la pauvreté et à la maltraitance vécue dans les familles les plus pauvres.

Lorsqu’on est dans la misère, il n’y a pas que l’argent qui manque, les plus pauvres sont privés de tout ou partie de l’accès aux droits fondamentaux logement, santé, éducation, culture..

Ils sont trop souvent rendus responsables de leur situation, discriminés, humiliés, exclus par les institutions des décisions qui les concernent , victimes de la dématérialisation qui a supprimé l’échange direct avec un interlocuteur.

Tout ou presque passe dorénavant par Internet les services de la CAF, les rendez vous médicaux, l’accès à la justice, à la Sécurité Sociale, à l’école où les devoirs sont sur Pronote

Comment faire si on na pas Internet , si on ne sait pas lire, si on ne comprend pas le langage administratif, s’il manque des papiers , si on ne peut pas avoir un rendez vous en urgence avec un médecin ou autre représentant médical, faute de pouvoir payer le prix fort ?

C’est une vraie maltraitance opérée par les institutions qui elles mêmes ne sont pas complètement responsables , ce sont les décideurs qui sont responsables en s’abritant derrière la modernité .



Animations musique, chants, danse,ateliers participatifs, information, échanges avec le public, témoignages vécus de personnes accueillies dans nos associations.

12h, Spectacle de danse PARADIS par la Compagnie GRENADE.

12h30,Théâtre Forum avec EUPHORUM.

14h, Batucada CURINGA.

15h, Musique et chants avec PHILOMENE TRIBU.

16h, Jazz avec VOICE GANG. .

Cinéma Mazarin et Haut du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 59 01 14 m.herbomez@orange.fr

English :

A day to raise awareness of poverty and abuse among the poorest families.

German :

Tag der Sensibilisierung für Armut und die Misshandlung, die in den ärmsten Familien erlebt wird.

Italiano :

Una giornata di sensibilizzazione sulla povertà e sugli abusi subiti dalle famiglie più povere.

Espanol :

Un día para concienciar sobre la pobreza y los abusos que sufren las familias más pobres.

L’événement Journée du refus de la misère Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence