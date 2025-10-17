Journée du refus de la misère Salle Familiale des Saugeraies Mâcon
Journée du refus de la misère
Salle Familiale des Saugeraies 47 Imp. Françoise Dolto Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-10-17 19:00:00
La MJC co-préside le Collectif forum de la solidarité avec 9 autres associations
Conte et théâtre Chronique du quotidien dans une cité, par la compagnie Artiflette.
Exposition “En finir avec les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté”. .
