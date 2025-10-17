Journée du refus de la misère Salle Familiale des Saugeraies Mâcon

Journée du refus de la misère Salle Familiale des Saugeraies Mâcon vendredi 17 octobre 2025.

Journée du refus de la misère

Salle Familiale des Saugeraies 47 Imp. Françoise Dolto Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-17 19:00:00

La MJC co-préside le Collectif forum de la solidarité avec 9 autres associations

Conte et théâtre Chronique du quotidien dans une cité, par la compagnie Artiflette.

Exposition “En finir avec les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté”. .

Salle Familiale des Saugeraies 47 Imp. Françoise Dolto Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

