Journée du réseau des Espaces Naturels Sensibles de la Meuse et ancienne voie ferrée Beurey-sur-Saulx 29 juin 2025 10:00

Meuse

Journée du réseau des Espaces Naturels Sensibles de la Meuse et ancienne voie ferrée Rue du Moulin Beurey-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 16:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Journée ouverte au grand public pour faire connaitre les Espaces Naturels Sensibles de la Meuse.

Le site du Massif forestier de Jeand’Heurs et ses sources karstiques à Beurey-sur-Saulx vous accueille lors de cette journée où de nombreuses activités seront proposées.

– villages des partenaires ENS avec de nombreuses animations sur les stands pour les petits et les grands (toute la journée)

– chasse au trésor pour les enfant (toute la journée)

– pêche à l’écrevisse dans la Saulx (toute la journée)

– 2 marches découvertes du sentier karstique d’environ 4 km (un départ à 10h et un départ à 14h)

– 2 grandes marches d’environ 4 km (un départ à 10h30 et un départ à 14h15)

– 1 marche découverte de l’ancienne voie ferrée de 2 km (un départ à 11h)

– 2 découvertes spéléologie (une visite à 10h, une visite à 14h)

– un rallye photo avec 3 thématiques (10h, 11h15, 13h45)

Activités gratuite. Une restauration est possible sur place.Tout public

et ancienne voie ferrée Rue du Moulin

Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 77 63

English :

Open day for the general public to find out more about the Espaces Naturels Sensibles de la Meuse.

The Massif forestier de Jeand’Heurs site and its karstic springs at Beurey-sur-Saulx welcomes you to this day of activities.

– eNS partner villages, with a host of activities for young and old (all day)

– treasure hunt for children (all day)

– crayfish fishing in the Saulx (all day)

– 2 karst trail walks of around 4 km (one starting at 10 a.m. and one at 2 p.m.)

– 2 long walks of around 4 km (one starting at 10:30 am and one at 2:15 pm)

– 1 discovery walk on the old railroad line, 2 km (departure at 11am)

– 2 caving discoveries (one at 10am, one at 2pm)

– a photo rally with 3 themes (10 a.m., 11.15 a.m., 1.45 p.m.)

Free activities. Catering available on site.

German :

Tag für die breite Öffentlichkeit, um die sensiblen Naturräume des Departements Meuse bekannt zu machen.

Der Standort Massif forestier de Jeand’Heurs und seine Karstquellen in Beurey-sur-Saulx empfängt Sie an diesem Tag, an dem zahlreiche Aktivitäten angeboten werden.

– dörfer der ENS-Partner mit zahlreichen Animationen an den Ständen für Groß und Klein (ganztägig)

– schatzsuche für Kinder (ganztägig)

– krebsfischen in der Saulx (ganztägig)

– 2 Entdeckungsmärsche auf dem Karstpfad von ca. 4 km Länge (ein Start um 10 Uhr und ein Start um 14 Uhr)

– 2 große Wanderungen von ca. 4 km (ein Start um 10:30 Uhr und ein Start um 14:15 Uhr)

– 1 Entdeckungsmarsch auf der alten Eisenbahnstrecke von 2 km (ein Start um 11 Uhr)

– 2 Entdeckungsreisen zur Höhlenforschung (ein Besuch um 10 Uhr, ein Besuch um 14 Uhr)

– eine Fotorallye mit 3 Themen (10 Uhr, 11.15 Uhr, 13.45 Uhr)

Die Aktivitäten sind kostenlos. Eine Verpflegung ist vor Ort möglich.

Italiano :

Una giornata aperta al pubblico per saperne di più sugli Espaces Naturels Sensibles de la Meuse.

Il sito del Massif Forestier de Jeand’Heurs e le sue sorgenti carsiche a Beurey-sur-Saulx saranno la sede di questa giornata, che prevede un’ampia gamma di attività.

– villaggi partner dell’ENS, con una serie di attività negli stand per grandi e piccini (tutto il giorno)

– caccia al tesoro per bambini (tutto il giorno)

– pesca dei gamberi a Saulx (tutto il giorno)

– 2 passeggiate di scoperta di circa 4 km sul sentiero carsico (una con partenza alle 10.00 e una alle 14.00)

– 2 passeggiate lunghe di circa 4 km (una con partenza alle 10.30 e una alle 14.15)

– 1 passeggiata di scoperta lungo la vecchia linea ferroviaria di 2 km (partenza alle 11.00)

– 2 spedizioni speleologiche (una alle 10.00 e una alle 14.00)

– un raduno fotografico con 3 temi (ore 10.00, 11.15, 13.45)

Attività gratuite. Ristorazione disponibile in loco.

Espanol :

Una jornada abierta al público en general para conocer mejor los Espaces Naturels Sensibles de la Meuse.

El Macizo Forestal de Jeand’Heurs y sus fuentes kársticas de Beurey-sur-Saulx serán el escenario de esta jornada, que contará con numerosas actividades.

– pueblos asociados a la ENS, con numerosas actividades en los stands para grandes y pequeños (todo el día)

– búsqueda del tesoro para niños (todo el día)

– pesca de cangrejos de río en el Saulx (todo el día)

– 2 paseos de descubrimiento de unos 4 km por el camino kárstico (uno a las 10 h y otro a las 14 h)

– 2 paseos largos de unos 4 km (uno a las 10.30 h y otro a las 14.15 h)

– 1 paseo de descubrimiento por la antigua vía férrea de 2 km (salida a las 11 h)

– 2 expediciones de espeleología (una a las 10.00 h y otra a las 14.00 h)

– un rally fotográfico con 3 temas (10.00 h, 11.15 h, 13.45 h)

Actividades gratuitas. Servicio de restauración in situ.

