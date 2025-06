Journée du réveil des carottes – Bedous 19 juin 2025 08:00

Pyrénées-Atlantiques

Journée du réveil des carottes Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 08:00:00

fin : 2025-06-19 23:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Dans le cadre de l’odyssée à vélo du réveil de la carotte, le tour commence à Bedous pour vous proposez une journée d’animations :

8h-13h Présence des carottes sur le marché

16h Atelier cuisine sous la halle

17h30 Spectacle de clowns et maquillage sous la halle

18h30 Fanfare et vélorution déambulation dans le village

19h30 Banquet et exposition (témoignages de victimes des pesticides) sous la halle

20h45 Projection du film « La révolution des cantines » (5€/pers) sous la halle .

Place François Sarraille

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Journée du réveil des carottes

German : Journée du réveil des carottes

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée du réveil des carottes Bedous a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn