Coly-Saint-Amand

Journée du savoir-faire

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

10h 18h. Démonstrations tout au long de la journée. Forgeron, dinandier, céramiste, vannier, tapissier, tourneur sur bois, tisserande, sculpteurs… Entrée libre

Pour les amateurs de l’authentique !

Démonstrations tout au long de la journée.

Nombreux artisans forgeron, dinandier, céramiste, vannier, tapissier, tourneur sur bois, tisserande, sculpteurs…

Possibilité de restauration sur place. .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 76 61 95

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English : Journée du savoir-faire

10 am 6 pm. Demonstrations throughout the day. Blacksmiths, coppersmiths, ceramists, basket makers, upholsterers, wood turners, weavers, sculptors… Free admission

L’événement Journée du savoir-faire Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère