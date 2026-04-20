Journée du savoir-faire Coly-Saint-Amand
Journée du savoir-faire Coly-Saint-Amand vendredi 8 mai 2026.
Coly-Saint-Amand
Journée du savoir-faire
Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
10h 18h. Démonstrations tout au long de la journée. Forgeron, dinandier, céramiste, vannier, tapissier, tourneur sur bois, tisserande, sculpteurs… Entrée libre
Pour les amateurs de l’authentique !
Démonstrations tout au long de la journée.
Nombreux artisans forgeron, dinandier, céramiste, vannier, tapissier, tourneur sur bois, tisserande, sculpteurs…
Possibilité de restauration sur place. .
Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 76 61 95
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English : Journée du savoir-faire
10 am 6 pm. Demonstrations throughout the day. Blacksmiths, coppersmiths, ceramists, basket makers, upholsterers, wood turners, weavers, sculptors… Free admission
L’événement Journée du savoir-faire Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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