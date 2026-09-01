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Journée du slam Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble

samedi 26 septembre 2026 · Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble · Grenoble

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble
Adresse
Bar Radis
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif

Grenoble

Journée du slam

Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Lla première Journée du Slam est organisée au Bar Radis, à Grenoble ! Au programme: scènes ouvertes (enfants et adultes), ateliers, stands de livres, performances et autres spectacles au chapeau.
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Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   lesslamtimbanques@gmail.com

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English :

The first day of the Slam will be held at Bar Radis in Grenoble! On the program: open mic nights (for kids and adults), workshops, book booths, performances, and other shows with a passing-the-hat collection.

L’événement Journée du slam Grenoble a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

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