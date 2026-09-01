Journée du slam Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble

Informations pratiques

Grenoble

Journée du slam

Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Lla première Journée du Slam est organisée au Bar Radis, à Grenoble ! Au programme: scènes ouvertes (enfants et adultes), ateliers, stands de livres, performances et autres spectacles au chapeau.

.

Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes lesslamtimbanques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first day of the Slam will be held at Bar Radis in Grenoble! On the program: open mic nights (for kids and adults), workshops, book booths, performances, and other shows with a passing-the-hat collection.

L’événement Journée du slam Grenoble a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Grenoble Alpes