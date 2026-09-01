Journée du slam Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble
samedi 26 septembre 2026 · Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble · Grenoble
Informations pratiques
Grenoble
Journée du slam
Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Lla première Journée du Slam est organisée au Bar Radis, à Grenoble ! Au programme: scènes ouvertes (enfants et adultes), ateliers, stands de livres, performances et autres spectacles au chapeau.
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Bar Radis, 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Bar Radis Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes lesslamtimbanques@gmail.com
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English :
The first day of the Slam will be held at Bar Radis in Grenoble! On the program: open mic nights (for kids and adults), workshops, book booths, performances, and other shows with a passing-the-hat collection.
L’événement Journée du slam Grenoble a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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