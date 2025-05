Journée du Souffle – Rue du Commandant Cousteau Changé, 24 mai 2025 10:00, Changé.

La Fondation du Souffle et le District Bretagne-Mayenne du Rotary International, enpartenariat avec les collectivités locales et des entreprises engagées dans unedémarche RSE, lancent la 1?? édition des Journées du Souffle !

Au programme, des animations gratuites et ouvertes à tous

– Mesure du souffle test réalisé par des professionnels de santé

– Conseils personnalisés prévention, hygiène de vie, bons réflexes

– Ateliers ludiques & sportifs pour petits et grands, bouger pour mieux respirer !

Venez échanger, vous informer, prendre soin de votre souffle… et de celui des autres !

Un événement citoyen et solidaire pour faire de la prévention respiratoire une cause partagée.

Les Journées du Souffle Samedi 24 mai 10h-18h à Laval, Décathlon. .

Rue du Commandant Cousteau Décathlon

Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 42 33 77 protolavalambroisepare@gmail.com

English :

The Fondation du Souffle and the Bretagne-Mayenne District of Rotary International, in partnership with local authorities and companies committed to CSR, are launching the 1st edition of the Journées du Souffle!

German :

Die Breath Foundation und der Distrikt Bretagne-Mayenne von Rotary International haben in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Unternehmen, die sich für soziale Verantwortung einsetzen, die 1

Italiano :

La Fondation du Souffle e il Distretto Bretagne-Mayenne del Rotary International, in collaborazione con le autorità locali e le aziende impegnate nella RSI, lanciano la prima edizione delle Journées du Souffle!

Espanol :

¡La Fondation du Souffle y el Distrito Bretagne-Mayenne de Rotary International, en colaboración con las autoridades locales y las empresas comprometidas con la RSE, lanzan la 1ª edición de las Journées du Souffle!

