Journée du téléthon à Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille

Journée du téléthon à Vaivre et Montoille

19 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Journée sportive avec un trail autour du lac, cyclo-route d’une distance de 64 kilomètres mais aussi la possibilité de s’amuser avec des jeux de piste, une marche de 10 kilomètres, jeux sportif et ludiques. .

19 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

