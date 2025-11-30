Journée du téléthon à Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille
dimanche 30 novembre 2025.
Journée du téléthon à Vaivre et Montoille
19 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Journée sportive avec un trail autour du lac, cyclo-route d’une distance de 64 kilomètres mais aussi la possibilité de s’amuser avec des jeux de piste, une marche de 10 kilomètres, jeux sportif et ludiques. .
19 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
