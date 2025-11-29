Journée du Téléthon Rue de la liberté Saint-Léon

Journée du Téléthon

Rue de la liberté Marché couvert Saint-Léon Allier

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Vente de jouets et décorations de Noël tombola -petit déjeuner et repas le midi tour en voitures motos de collections buvette et vente de crêpes toute la journée.

Rue de la liberté Marché couvert Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 15 57 mairie.saint-leon@orange.fr

English :

Sale of toys and Christmas decorations tombola breakfast and lunch vintage car/motorcycle tours refreshment stand and sale of crêpes all day.

German :

Verkauf von Spielzeug und Weihnachtsdekorationen Tombola Frühstück und Mittagessen Rundfahrt mit Oldtimern Oldtimer-Motorrädern Getränkestand und Verkauf von Crêpes den ganzen Tag über.

Italiano :

Vendita di giocattoli e decorazioni natalizie tombola colazione e pranzo tour in auto e moto d’epoca bar e vendita di crêpes per tutto il giorno.

Espanol :

Venta de juguetes y adornos navideños tómbola desayuno y almuerzo paseos en coches y motos de época bar de refrescos y venta de crepes durante todo el día.

L’événement Journée du Téléthon Saint-Léon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire