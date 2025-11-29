Journée du Téléthon Rue de la liberté Saint-Léon
Journée du Téléthon Rue de la liberté Saint-Léon samedi 29 novembre 2025.
Journée du Téléthon
Rue de la liberté Marché couvert Saint-Léon Allier
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Vente de jouets et décorations de Noël tombola -petit déjeuner et repas le midi tour en voitures motos de collections buvette et vente de crêpes toute la journée.
Rue de la liberté Marché couvert Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 15 57 mairie.saint-leon@orange.fr
English :
Sale of toys and Christmas decorations tombola breakfast and lunch vintage car/motorcycle tours refreshment stand and sale of crêpes all day.
German :
Verkauf von Spielzeug und Weihnachtsdekorationen Tombola Frühstück und Mittagessen Rundfahrt mit Oldtimern Oldtimer-Motorrädern Getränkestand und Verkauf von Crêpes den ganzen Tag über.
Italiano :
Vendita di giocattoli e decorazioni natalizie tombola colazione e pranzo tour in auto e moto d’epoca bar e vendita di crêpes per tutto il giorno.
Espanol :
Venta de juguetes y adornos navideños tómbola desayuno y almuerzo paseos en coches y motos de época bar de refrescos y venta de crepes durante todo el día.
L’événement Journée du Téléthon Saint-Léon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire