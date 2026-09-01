Informations pratiques

Avrainville

Journée du terroir et de l’artisanat

8 grande rue Avrainville Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Journée du terroir et de l’artisanat

Une quarantaine d’exposants vous présenteront et vendront leurs produits et savoir faire. Animations tout au long de la journée, tombola avec de nombreux lots offerts par les exposants.

Restauration et buvette sur place (Réservation fortement conseillée pour le repas)

Parking gratuitTout public

0 .

8 grande rue Avrainville 88130 Vosges Grand Est +33 6 79 39 54 00 marie.boit813@orange.fr

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English :

Local produce and crafts day

Some forty exhibitors present and sell their products and know-how. Entertainment throughout the day, tombola with lots of prizes donated by exhibitors.

Catering and refreshments on site (Reservations strongly recommended for meals)

Free parking

L’événement Journée du terroir et de l’artisanat Avrainville a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT