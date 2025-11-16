JOURNÉE DU VERGER CONSERVATOIRE Salle des fêtes Brenoux

JOURNÉE DU VERGER CONSERVATOIRE

Salle des fêtes Langlade Brenoux Lozère

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Secrets de vergers ensemble construisons l’avenir!

La commune de Brenoux invite les élus ainsi que les habitants à participer à la journée d’animation dans le cadre de la création du verger conservatoire de la commune.

Avec la participation du Parc National des Cévennes et de l’association vergers de Lozère

Programme

10h 17h salle des fêtes

Expositions et collections de fruits

Ateliers de détermination variétale

Atelier pédagogique sur la pollinisation

Stands de pépiniéristes

Conseils sur les variétés

11h plantation dans le verger communal

Plantation des 1ers arbres,

présentation des variétés locales

12h30 Apéritif offert par la commune suivi d’un repas partagé

14h balade autour du village

Chaque arbre raconte une histoire, chaque fruit porte une mémoire, partons ensemble à la découverte des variétés locales

Avec la participation du Parc National des Cévennes et de l’association vergers de Lozère .

Salle des fêtes Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 06 34 mairie@brenoux.fr

English :

Orchard secrets: building the future together!

The commune of Brenoux is inviting elected representatives and local residents to take part in a day of activities as part of the creation of the commune’s conservatory orchard.

With the participation of the Parc National des Cévennes and the Vergers de Lozère association

German :

Geheimnisse der Obstgärten: Gemeinsam die Zukunft gestalten!

Die Gemeinde Brenoux lädt die Abgeordneten und die Einwohner ein, an einem Animationstag im Rahmen der Einrichtung des Obstgartens der Gemeinde teilzunehmen.

Mit der Beteiligung des Nationalparks der Cevennen und des Vereins vergers de Lozère

Italiano :

I segreti del frutteto: costruire insieme il futuro!

Il comune di Brenoux invita i rappresentanti eletti e i residenti locali a partecipare a una giornata di attività nell’ambito della creazione del frutteto conservatore del comune.

Con la partecipazione del Parco Nazionale delle Cévennes e dell’associazione Vergers de Lozère

Espanol :

Secretos del huerto: ¡construir juntos el futuro!

El municipio de Brenoux invita a los cargos electos y a los vecinos a participar en una jornada de actividades en el marco de la creación del huerto conservatorio del municipio.

Con la participación del Parque Nacional de las Cevenas y de la asociación Vergers de Lozère

