Journée DYS Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-10-11

2025-10-11

Journée DYS apprendre pour jouer, jouer pour apprendre.

Samedi 11 octobre à la médiathèque de Cosne

De 10h à 12h30, ciné-débat avec l’association FUSO autour du film ?Ma place dans ce monde? .

Un documentaire qui donne aux enfants et aux jeunes apprenants neuro-atypiques l’occasion de partager leur histoire par le biais d’interactions spontanées reflétant des expériences de la vraie vie.

De 14h à 16h45, retrouvez les professionnelles Paramedyscool sur leurs stands d’informations accessibles à tous.

Charlotte Hodin, neuropsychologue (PEHP Barkley), à Cosne

Sarah Bonvillain, ergothérapeute à Myennes

Laurène Corand, orthophoniste à Myennes

Carine Mazurak, orthoptiste à Cosne

Evelyne Cartron, psychomotricienne à Sancerre

Emilie Quessard, psychomotricienne à Sancerre

Mikaëlle Carlu, éducatrice spécialisée (PEHP Barkley) à Cosne

L’association Mots pour maux d’enfants propose un jeu mêlant handicap et harcèlement.

Eloïse Sanvoisin, éducatrice spécialisée vous présentera la Legothérapie dès 15h.

En continu sélection de jeux spécial DYS proposée par vos médiathécaires, présentation Éole, via un partenariat avec la médiathèque Valentin Haüy, qui est une offre de lecture en ligne adaptée (livres audio).

À 17h Conférence autour du jeu et des DYS pour terminer l’après-midi par la Dr Séverine Garin Beauvais. .

Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

