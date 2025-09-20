Journée échiquéenne Domaine royal de Dreux Dreux

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine royal de Dreux met à l’honneur une figure d’exception du XVIIIe siècle : François André Danican Philidor, natif de Dreux, illustre compositeur et grand maître d’échecs reconnu dans toute l’Europe.

Au programme de cette journée :

Tournoi d’échecs ouvert au public, organisé en partenariat avec les clubs d’échecs de Chartres et Dreux : venez admirer la concentration des joueurs dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Initiations gratuites au jeu d’échecs pour petits et grands, tout au long de la journée, animées par les bénévoles des clubs locaux.

Jeu d’échecs géant installé dans les jardins du Domaine : une manière ludique et immersive de (re) découvrir les règles du jeu tout en s’amusant.

Un rendez-vous culturel, ludique et familial à ne pas manquer !

Domaine royal de Dreux 2 Square d’Aumale, 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 07 06 https://www.domaine-royal-dreux.com/ https://www.facebook.com/DomaineroyaldeDreux Érigée en 1816 à l’emplacement de l’ancienne forteresse des Comtes de Dreux, la chapelle royale Saint-Louis abrite les sépultures de la famille des Bourbons-Orléans. Le premier édifice élevé dans un style néoclassique par la duchesse d’Orléans, est ultérieurement agrandi par son fils le Roi Louis-Philippe dans un style néogothique.

