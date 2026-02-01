Journée éco-centre Pluvigner
Journée éco-centre
76 Lieu-dit Lann Calpérit Pluvigner Morbihan
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 17:00:00
2026-02-16
Un après-midi citoyen et convivial autour du cheval et de la nature
Au programme
– Observation de la biodiversité
– Défis environnementaux
– Création d’affiches et de messages éco-citoyens
Inscriptions par téléphone .
76 Lieu-dit Lann Calpérit Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 99 43 64 54
