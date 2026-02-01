Journée éco-centre Pluvigner

Journée éco-centre

76 Lieu-dit Lann Calpérit Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Un après-midi citoyen et convivial autour du cheval et de la nature

Au programme

– Observation de la biodiversité

– Défis environnementaux

– Création d’affiches et de messages éco-citoyens

Inscriptions par téléphone .

76 Lieu-dit Lann Calpérit Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 99 43 64 54

English : Journée éco-centre

