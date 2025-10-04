Journée éco-citoyenne BEAUCENS Beaucens

BEAUCENS 4 Rue des Arailhes Beaucens Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-04 09:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Rendez-vous à la salle des fêtes, à côté de la mairie de Beaucens samedi 4 octobre. De nombreuses animations seront proposées pour petits et grands

9h30 Randonnée aux alentours du village avec un garde du Parc national des Pyrénées

12h Remise de l’Atlas de la Biodiversité par le Parc national suivie d’un apéritif offert par la mairie

14h Ateliers de découverte du Parc national et de sa faune

Tout au long de cette journée festive, des ateliers seront proposés. Animations gratuites

English :

Meet up at the Salle des Fêtes, next to Beaucens town hall, on Saturday October 4. There will be plenty of entertainment for all ages:

9:30 am: Hike around the village with a ranger from the Pyrenees National Park

12pm: Presentation of the Atlas of Biodiversity by the National Park, followed by an aperitif hosted by the town hall

2pm: Discovery workshops on the National Park and its fauna

Workshops will be held throughout the day. Free activities

German :

Treffpunkt ist der Festsaal neben dem Rathaus von Beaucens am Samstag, den 4. Oktober. Es werden zahlreiche Animationen für Groß und Klein angeboten:

9:30 Uhr: Wanderung in der Umgebung des Dorfes mit einem Ranger des Nationalparks der Pyrenäen

12 Uhr: Übergabe des Atlas der Biodiversität durch den Nationalpark, gefolgt von einem Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

14 Uhr: Workshops zur Entdeckung des Nationalparks und seiner Fauna

Während des gesamten festlichen Tages werden Workshops angeboten. Kostenlose Animationen

Italiano :

Appuntamento alla Salle des Fêtes, accanto al municipio di Beaucens, sabato 4 ottobre. Ci saranno molti intrattenimenti per tutte le età:

9.30: Escursione intorno al villaggio con un ranger del Parco Nazionale dei Pirenei

ore 12.00: Presentazione dell’Atlante della biodiversità da parte del Parco Nazionale, seguita da un aperitivo offerto dal Comune

14.00: Laboratori per scoprire il Parco Nazionale e la sua fauna selvatica

I laboratori si svolgeranno durante tutta la giornata. Attività gratuite

Espanol :

Nos vemos en la Salle des Fêtes, junto al ayuntamiento de Beaucens, el sábado 4 de octubre. Habrá animación para todas las edades:

9.30 h: Excursión por el pueblo con un guardabosques del Parque Nacional de los Pirineos

12.00 h: Presentación del Atlas de la Biodiversidad por el Parque Nacional, seguida de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

14h: Talleres para descubrir el Parque Nacional y su fauna y flora

Se organizarán talleres durante todo el día. Actividades gratuitas

