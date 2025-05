Journée éco-citoyenne des enfants – Médiathèque du Grand Cahors Cahors, 24 mai 2025 11:00, Cahors.

Lot

Journée éco-citoyenne des enfants Médiathèque du Grand Cahors 185 rue Jean Jaurès Cahors Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-05-24 11:00:00

2025-05-24 11:30:00

Date(s) :

2025-05-24

A l’occasion de la fête de la nature, la médiathèque du Grand Cahors organisera une journée spéciale enfants. Les contes du quart d’heure des tout-petits seront dédiés à la nature et à l’environnement. L’après-midi sera consacré aux semences.

11h00 11h30: quart d’heure des tout-petits spécial nature et environnement

15h00 16h30: patrouille et graines. Viens semer des graines de la grainothèque. Pour les enfants à partir de 4 ans. Sur inscription. .

Médiathèque du Grand Cahors 185 rue Jean Jaurès

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

English :

To mark the Fête de la Nature, the Grand Cahors media library is organizing a special children’s day. The « quart d’heure des tout-petits » stories will be dedicated to nature and the environment. The afternoon will be devoted to seeds.

German :

Anlässlich des Naturfests organisiert die Mediathek des Grand Cahors einen speziellen Tag für Kinder. Die Märchen der Viertelstunde für die Allerkleinsten werden der Natur und der Umwelt gewidmet sein. Der Nachmittag ist dem Thema Saatgut gewidmet.

Italiano :

In occasione della Festa della Natura, la biblioteca multimediale della Grande Cahors organizza una giornata speciale per i bambini. Il quarto d’ora dei bambini sarà dedicato alla natura e all’ambiente. Il pomeriggio sarà dedicato ai semi.

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Naturaleza, la mediateca del Gran Cahors organiza una jornada infantil especial. Los cuentos infantiles del cuarto de hora estarán dedicados a la naturaleza y el medio ambiente. La tarde estará dedicada a las semillas.

