Journée éco-citoyenne Varennes-Vauzelles mercredi 17 septembre 2025.

Place Montorge Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2025-09-17 09:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

La Journée éco-citoyenne est devenue un rendez-vous incontournable de l’automne de la ville de Varennes-Vauzelles.

Cette année, nous vous donnons rendez-vous Place Montorge le mercredi 17 septembre.

Journée Éco-Citoyenne Ma planète d’hier… et de demain ? ??

De 9h à 17h Gratuit et ouvert à tous.

Pour sa 5ème édition, la Journée Éco-Citoyenne revient et s’annonce plus conviviale et engagée que jamais ! Une journée entière pour prendre soin de notre environnement, réfléchir à des gestes simples qui font la différence… et surtout passer un bon moment ensemble.

Au programme

– Balades anti-déchets dès 9h15, partez pour 3 ou 6 km de marche conviviale tout en ramassant les déchets sur votre chemin. À 10h, un parcours spécial petits enfants est proposé. Pensez à vos gants ! Les déchets seront ensuite triés et recyclés.

Ateliers pour tous Créations manuelles avec « mon collage nature », « le papillon de demain », « les abeilles, nos alliées discrètes »

Stand maraîchage avec les Bourg’eons de Varennes

Jeux de société et énigmes à la roulotte

Rencontre avec les animaux de la mini-ferme

Structure sportive gonflable géante pour se dépenser en s’amusant

Atelier avec Nevers Agglomération et le Conseil Départemental de la Nièvre

– La gratiferia Donnez, prenez, échangez ! Apportez vêtements, livres, vaisselle, petit électroménager, fournitures scolaires ou équipements sportifs en bon état… et offrez-leur une seconde vie. Une façon simple de réduire les déchets tout en faisant plaisir à quelqu’un d’autre. de 10h à 17h

Pourquoi venir ?

Parce qu’on peut à la fois protéger la planète et passer une super journée.

Parce que chaque geste compte.

Parce que c’est l’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins, et s’engager pour un futur plus vert .

Infos pratiques Gratuit et sans inscription. Contact Sabrina Sulem Centre Social Municipal 03 86 71 85 44 sabrina.sulem@ville-varennes-vauzelles.fr .

Place Montorge Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

