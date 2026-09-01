Journée écocitoyenne avenue Foch Dole

Informations pratiques

Dole

Journée écocitoyenne

avenue Foch Petit bois – Quartier des Mesnils Pasteur Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

La régie de quartiers a le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de la JOURNEE ECOCITOYENNE organisée sur le quartier des Mesnils Pasteur pour clôturer les « Estivales».

??Elle se déroulera le mercredi 16 septembre 2026 au??Petit Bois (avenue du Maréchal Foch)

??Placée sous le signe du jeu et des animations, cette journée proposera des activités de 10h à 18h aux petits et aux grands, en sensibilisant aux thématiques de l’eau?? et la propreté urbaine ??.

??Les organisations présentes permettront d’aborder tous les sujets de l’eau, son cycle, sa préservation, son acheminement jusqu’à nos logements et même sa protection dans nos rivières et les écosystèmes qu’elle abrite. ??

??La propreté urbaine sera également mise à l’honneur, avec un grand nettoyage de site participatif, des jeux et des courses pour sensibiliser aux bonnes pratiques et le vivre-ensemble. ??

Pour les temps calmes, un coin lecture ?? sera aménagé avec des lectures pour les petits deux fois dans la journée et des ateliers créatifs?? seront proposés.

Pour les plus dynamiques, une balade nature?? au départ du petit bois sera proposée par l’association Dole Environnement jusqu’à l’étang des Etroitots??pour découvrir la faune et la flore locales.

??D’autres jeux et surprises vous attendent encore ce jour-là, entre spectacles, ?? brochettes de fruits et pêche aux canards ?? revisitée…

Cette journée n’attend plus que vous pour profiter au maximum de toutes les activités proposées.

???Entrée libre et gratuite, buvette et restauration prévues sur place par l’Association des Parents d’Elèves du Collège Maryse Bastié et les habitants du quartier.

Nous vous attendons nombreux ! ? .

avenue Foch Petit bois – Quartier des Mesnils Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 31 74 accueil@regiedequartiersdole.fr

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English : Journée écocitoyenne

L’événement Journée écocitoyenne Dole a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE – HELLO DOLE