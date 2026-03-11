Journée écocitoyenne

Salle des fêtes Origne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Faites la chasse aux déchets !

Journée organisée par l’ACCA d’Origne, J’aime la nature propre

Avant le départ café, chocolat, viennoiseries offerts. .

Salle des fêtes Origne 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 86 94 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée écocitoyenne

L’événement Journée écocitoyenne Origne a été mis à jour le 2026-03-09 par La Gironde du Sud