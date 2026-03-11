Journée écocitoyenne Origne

Journée écocitoyenne

Salle des fêtes Origne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21
2026-03-21

Faites la chasse aux déchets !
Journée organisée par l’ACCA d’Origne, J’aime la nature propre

Avant le départ café, chocolat, viennoiseries offerts.   .

Salle des fêtes Origne 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 86 94 47 

