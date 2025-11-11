Journée « Ecrire sa nouvelle » en novembre L’adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l’inscription Paris

Journée « Ecrire sa nouvelle » en novembre

mardi 11 novembre 2025.

L’objectif de cette journée : venir avec une page blanche et repartir avec votre nouvelle.

L’association Ateliers Première Ligne vous propose une journée nouvelle. Intégré parmi un groupe d’écrivants, vous allez être guidé par

votre animateur pour élaborer un texte long.

L’animateur, au moyen des techniques de l’écriture créative, va vous aider à démarrer votre nouvelle. Vous pourrez ensuite faire individuellement appel à lui pour avancer dans votre écriture au cours de la journée.

Si vous avez envie d’écrire, mais n’avez jamais rédigé une nouvelle, cette journée est faite pour vous !

Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant.

obligatoire, d’avoir déjà pratiqué l’écriture en atelier pour tirer le meilleur parti de cette journée. Le repas n’est pas compris dans le tarif, et sera pris obligatoirement dans l’établissement qui nous héberge (prévoir 25 euros).

Au plaisir de nous retrouver autour de l’écriture !

Vous avez envie d’écrire ? Venez écrire en groupe pendant une journée dans une salle de restaurant et repartez avec votre nouvelle rédigée sur place.

Le mardi 11 novembre 2025

de 10h00 à 18h00

payant

Tarif adapté selon vos possibilités financières (nous contacter).

Public adultes.

L'adresse exacte du restaurant sera fournie au moment de l'inscription
75003 Paris

https://www.ateliers-premiere-ligne.org/ contact@ateliers-premiere-ligne.org