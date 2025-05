Journée écriture Les femmes artistes – Femmes de l’être Cahors, 25 mai 2025 10:00, Cahors.

Journée écriture Les femmes artistes Femmes de l’être 158 Rue Saint-Georges Cahors Lot

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-25

Une journée pour vous ! Un espace conçu pour vous inspirer, pour expérimenter et pour écrire entre femmes dans l’écoute et le partage.

Ouvert à toutes.

Places limitées, infos et réservation par téléphone au numéro indiqué. 70 .

Femmes de l’être 158 Rue Saint-Georges

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A day for you! A space designed to inspire you, to experiment and to write between women in a spirit of listening and sharing.

Open to all.

German :

Ein Tag für Sie! Ein Raum, der dazu gedacht ist, Sie zu inspirieren, zu experimentieren und unter Frauen zu schreiben, indem Sie zuhören und sich austauschen.

Offen für alle.

Italiano :

Una giornata per voi! Uno spazio pensato per ispirarvi, sperimentare e scrivere tra donne in uno spirito di ascolto e condivisione.

Aperto a tutti.

Espanol :

Una jornada para ti Un espacio diseñado para inspirarte, experimentar y escribir entre mujeres en un espíritu de escucha y de compartir.

Abierto a todos.

