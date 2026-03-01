Journée égyptologie à Figeac regarder les œuvres égyptiennes par Célia Aurejac

annexe du musée Figeac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Les Amis du Musée Champollion organisent en partenariat avec le Musée Champollion-Les Ecritures du Monde une journée d’étude pour apprendre à regarder les œuvres égyptiennes par Célia Aurejac.

Cette journée a donc pour but de vous donner une méthodologie précise pour regarder une œuvre égyptienne, et de comprendre les concepts qui régissent l’art égyptien comme l’aspective.

Les Amis du Musée Champollion organisent en partenariat avec le Musée Champollion-Les Ecritures du Monde une journée d’étude pour apprendre à regarder les œuvres égyptiennes par Célia Aurejac.

Cette journée a donc pour but de vous donner une méthodologie précise pour regarder une œuvre égyptienne, et de comprendre les concepts qui régissent l’art égyptien comme l’aspective.

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annexe du musée Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 78 92 61 69 amcfigeac@orange.fr

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English :

The Friends of the Champollion Museum, in partnership with the Musée Champollion-Les Ecritures du Monde, are organizing a study day to learn how to look at Egyptian ?uvres by Célia Aurejac.

This day therefore aims to give you a precise methodology for looking at an Egyptian ?uvre, and to understand the concepts that govern Egyptian art such as aspective.

L’événement Journée égyptologie à Figeac regarder les œuvres égyptiennes par Célia Aurejac Figeac a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Figeac