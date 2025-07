Journée Électro-Merguez Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Journée Électro-Merguez Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen dimanche 14 septembre 2025.

Journée Électro-Merguez

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Évènement iconoclaste Concerts, ateliers, barbecue et musique électroacoustique à Gogo !

11h-12h30

découverte & initiation à l’interprétation sur un

acousmonium

12h30-15h45

Électro-merguez barbecue et concert en plein air avec comme invité Hubert Michel et sa bétonneuse

(un ensemble de 40 hauts parleurs)

16h-18h00

Concert d’acousmonium à l’intérieur avec des œuvres du

répertoire et des compositions des compositeurs du lieu sonore.

À écouter :

• Alcools 2024 par le lieu sonore petit label bruit 004 • 2024

• Hubert Michel Contemplations, piednu • 2017

Avec Pierre Blin, Lucie Bombasaro, Valentin Fardao, Cécile

Ortola-vanhove, Déborah Lennie, Nicolas Talbot, Patrice

Grente…

Le lieu sonore est un collectif de musicien.nes compositeurs.trices, d’ingénieurs du son et d’artistes sonores. Il est destiné à mettre en commun les outils et les savoir-faire propres à l’écriture et la diffusion des musiques électroacoustiques

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Journée Électro-Merguez

Iconoclastic event: Concerts, workshops, barbecue and electroacoustic music galore!

11am-12.30pm

discovery & introduction to performance on an

acousmonium

12:30am-3:45pm

Électro-merguez: barbecue and open-air concert with guest Hubert Michel and his bétonneuse

(a set of 40 loudspeakers)

4pm-6pm

Indoor acousmonium concert with works from the repertoire

repertoire and compositions by composers of the sound space.

Listen to

? Alcools 2024 by le lieu sonore small label bruit 004 ? 2024

? Hubert Michel Contemplations, piednu ? 2017

With Pierre Blin, Lucie Bombasaro, Valentin Fardao, Cécile

Ortola-vanhove, Déborah Lennie, Nicolas Talbot, Patrice

Grente…

Le lieu sonore is a collective of musician-composers, sound engineers and sound artists. Its aim is to pool the tools and know-how required to write and distribute electroacoustic music

German : Journée Électro-Merguez

Ikonoklastische Veranstaltung: Konzerte, Workshops, Barbecue und elektroakustische Musik à Gogo!

11h-12h30

entdeckung & Einführung in die Interpretation auf einem

akusmonium

12.30-15.45 Uhr

Elektro-Merguez: Grillparty und Open-Air-Konzert mit Hubert Michel und seinem Betonmischer als Gast

(ein Ensemble aus 40 Lautsprechern)

16.00-18.00 Uhr

Akusmonium-Konzert im Innenbereich mit Werken aus dem ?

repertoire und Kompositionen der Komponisten des Klangortes.

Zu hören:

? Alcools 2024 par le lieu sonore petit label bruit 004 ? 2024

? Hubert Michel Contemplations, piednu? 2017

Mit: Pierre Blin, Lucie Bombasaro, Valentin Fardao, Cécile

Ortola-vanhove, Déborah Lennie, Nicolas Talbot, Patrice

Grente

Le lieu sonore ist ein Kollektiv von Musikern, Komponisten, Toningenieuren und Klangkünstlern. Er soll die Werkzeuge und das Know-how für das Schreiben und die Verbreitung elektroakustischer Musik zusammenführen

Italiano :

Evento iconoclasta: concerti, workshop, barbecue e musica elettroacustica a volontà!

11.00-12.30

scoperta e introduzione alla performance su un

acusmonium

12.30-15.45

Électro-merguez: barbecue e concerto all’aperto con l’ospite Hubert Michel e la sua bétonneuse

(un set di 40 altoparlanti)

16.00-18.00

Concerto all’aperto di Acousmonium con opere del repertorio

repertorio e composizioni di compositori dello spazio sonoro.

Ascoltare

? Alcools 2024 di le lieu sonore small label bruit 004 ? 2024

? Hubert Michel Contemplations, piednu ? 2017

Con Pierre Blin, Lucie Bombasaro, Valentin Fardao, Cécile

Ortola-vanhove, Déborah Lennie, Nicolas Talbot, Patrice

Grente…

Le lieu sonore è un collettivo di musicisti, compositori, ingegneri del suono e artisti del suono. Il suo obiettivo è quello di mettere in comune gli strumenti e le competenze necessarie per scrivere ed eseguire musica elettroacustica

Espanol :

Evento iconoclasta: ¡conciertos, talleres, barbacoas y música electroacústica a raudales!

11.00-12.30 h

descubrimiento e iniciación a la interpretación con

acousmonium

12h30 15h45

Électro-merguez: barbacoa y concierto al aire libre con el invitado Hubert Michel y su bétonneuse

(conjunto de 40 altavoces)

16.00-18.00 h

Concierto Acousmonium en el interior con obras del repertorio

repertorio y composiciones de compositores del espacio sonoro.

Escuche

? Alcools 2024 por le lieu sonore pequeño sello bruit 004 ? 2024

? Hubert Michel Contemplations, piednu ? 2017

Con Pierre Blin, Lucie Bombasaro, Valentin Fardao, Cécile

Ortola-vanhove, Déborah Lennie, Nicolas Talbot, Patrice

Grente…

Le lieu sonore es un colectivo de músicos, compositores, ingenieros de sonido y artistas sonoros. Su objetivo es poner en común las herramientas y los conocimientos necesarios para escribir e interpretar música electroacústica

L’événement Journée Électro-Merguez Caen a été mis à jour le 2025-07-26 par Calvados Attractivité