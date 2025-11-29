Journée Electro’tri Salle PJ Hélias Pouldreuzic

Journée Electro’tri

Salle PJ Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Téléphones, batteries, câbles, ordinateurs… Ces équipements s’accumulent souvent dans nos tiroirs, remplacés trop vite alors qu’ils peuvent encore fonctionner. Pourtant, un simple entretien ou une petite réparation suffit souvent à prolonger leur durée de vie. Le vendredi 29 novembre, la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden organise la journée Electro’tri dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Une occasion de s’informer, tester, comprendre et adopter les bons réflexes face aux déchets électroniques. Au programme découverte du fonctionnement d’appareils démontés, manipulation sécurisée de piles et batteries, initiation à l’impression numérique et au codage, présentation des labels ?Répar’acteur? et ?Qualirépar? , et mise en avant des solutions locales de réparation. Un moment familial pour petits et grands curieux, organisé avec le soutien de nombreux partenaires l’association quimpéroise Les portes logiques , la mairie de Pouldreuzic, la Chambre des Métiers et d’Artisanats et les éco-organismes Écosystème et Corépile .

Salle PJ Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée Electro’tri Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-11-21 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN