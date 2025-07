Journée en Creuse Château de Villemonteix Cesset

Journée en Creuse Château de Villemonteix Cesset dimanche 12 octobre 2025.

Tarif : – – 70 EUR

Début : Dimanche 2025-10-12

Noter bien l’heure du départ 7H55 et non 8H55.

Château de Villemonteix Aubusson et Saint-Pardoux-les-Cards Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 52 99 cessetenfetes@yahoo.com

English :

Please note the departure time 7.55 am and not 8.55 am.

German :

Notieren Sie sich die Abfahrtszeit 7H55 und nicht 8H55.

Italiano :

Si prega di notare che l’orario di partenza è 7.55 e non 8.55.

Espanol :

Tenga en cuenta que la hora de salida es a las 7.55 h y no a las 8.55 h.

