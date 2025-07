Journée en famille Mont-de-Marsan

Journée en famille Mont-de-Marsan vendredi 18 juillet 2025.

Journée en famille

Centre-ville Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

CAMPO DE FERIA

10h | Petit-déjeuner taurin ► La Tumade

10h45 | Encierro des pitchouns ► Plazita des arènes

11h | Toreo de salon ► Plazita des arènes

Pour les enfants, animé par la peña Julien Lescarret

12h | Encierro

► Entre le boulevard de la République et

la plazita des arènes

Avec la ganaderia Dargelos

Uniquement pour les majeurs, sur

inscription au podium d’animation

14h | Initiation à la course landaise

► Plazita des arènes

Avec la Fédération Française de Course Landaise

15h30 | Démonstration de l’École

Taurine de Course Landaise

► Plazita des arènes

Entrée gratuite

18h | Corrida d’Escolar Gil

Fernando Robleño

Damian Castaño

Juan de Castilla

22h | Festiclass

► Arènes du Plumaçon

Par l’association Mais Uma

Confrontation amicale de type

Intervilles entre les Classes des 18 ans

2007 et 2006.

Tout public, entrée gratuite

CŒUR DE VILLE

10h | Les coulisses .

Centre-ville Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 39 08

English : Journée en famille

German : Journée en famille

Italiano :

Espanol : Journée en famille

L’événement Journée en famille Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Mont-de-Marsan