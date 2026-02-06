Journée en famille Pindères
Journée en famille Pindères mardi 10 février 2026.
Journée en famille
Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Au programme jeux en bois surdimensionnés, balade en forêt et rires en pagaille.
À 14h30, quiz spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. .
Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée en famille
L’événement Journée en famille Pindères a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne