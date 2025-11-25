JOURNÉE EN L’HONNEUR DES FEMMES UN TEMPS POUR ELLES

Salle Jean-Favre et Théatre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Tout public

Organisé par l’association PHILL, en partenariat avec le service Politique de la Ville de Langres.

Forum avec la participation de professionnels et intervenants (droits, sport et santé, loisirs et parentalité).

Pièce de théâtre Point de rupture pour sensibiliser le grand public aux droits des femmes, avec débat et échanges animés à l’issue.

Forum tout public à 14h Durée: 3h à la Salle Jean-Favre

Pièce de théâtre -à partir de 14 ans à 18h Durée: 1h au théâtre Michel-Humbert

Garderie sur réservation, pour enfants de 3 à 13 ans, pendant la pièce de théâtre

Gratuit .

Salle Jean-Favre et Théatre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 56 41 85 67 secretariat@phill-langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉE EN L’HONNEUR DES FEMMES UN TEMPS POUR ELLES Langres a été mis à jour le 2025-10-04 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne