Journée en Périgord Bretteville-sur-Laize samedi 11 octobre 2025.

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados

A l’occasion des Semaines de Quilly, un après-midi festif sur le Périgord est organisé par l’association A Laize sur scène. Au programme

Dès 16h30 Place de la Mairie

Vente de vin de Bergerac et produits du terroir périgourdin

Déambulation musicale dans les rues avec la Fanfare Artisanale Traditionnelle (F.A.T.)

17h30 Médiathèque

Cérémonie officielle nomination de la médiathèque et pose de la plaque “Madrazès”

Explication de l’histoire qui lie Bretteville-sur-Laize et Sarlat/La Canéda

Pot de l’amitié offert à tous les participants

19h30 Salle des Fêtes

Concert-Repas Périgourdin animé par le groupe F.A.T.

(apéritif, plat et dessert soirée conviviale et dansante) .

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

