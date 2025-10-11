Journée en Périgord Bretteville-sur-Laize
Bretteville-sur-Laize Calvados
11 octobre 2025, 16h30
fin : 2025-10-11
2025-10-11
A l’occasion des Semaines de Quilly, un après-midi festif sur le Périgord est organisé par l’association A Laize sur scène. Au programme
Dès 16h30 Place de la Mairie
Vente de vin de Bergerac et produits du terroir périgourdin
Déambulation musicale dans les rues avec la Fanfare Artisanale Traditionnelle (F.A.T.)
17h30 Médiathèque
Cérémonie officielle nomination de la médiathèque et pose de la plaque “Madrazès”
Explication de l’histoire qui lie Bretteville-sur-Laize et Sarlat/La Canéda
Pot de l’amitié offert à tous les participants
19h30 Salle des Fêtes
Concert-Repas Périgourdin animé par le groupe F.A.T.
(apéritif, plat et dessert soirée conviviale et dansante) .
