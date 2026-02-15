Journée enfants Salle des fêtes Bidache

Journée enfants

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

De nombreuses animations seront proposées tout au long de cette journée. Structures gonflables, jeux en bois, piñata. La mascotte Barney sera également présente ! Buvette et stand de barbe à papa et crèpes sur place. Ouvert à tous.

Vente de crêpes sur place, barbes à papa, pop corn. .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

