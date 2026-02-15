Journée enfants Salle des fêtes Bidache
Journée enfants Salle des fêtes Bidache dimanche 1 mars 2026.
Journée enfants
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
De nombreuses animations seront proposées tout au long de cette journée. Structures gonflables, jeux en bois, piñata. La mascotte Barney sera également présente ! Buvette et stand de barbe à papa et crèpes sur place. Ouvert à tous.
Vente de crêpes sur place, barbes à papa, pop corn. .
Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
