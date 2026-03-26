Journée enfants sans écran Aux Hirondelles Piets-Plasence-Moustrou

Journée enfants sans écran

Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

9h30/12h30 initiation athlétisme. 12h30/13h30 déjeuner aux Hirondelles. 13h30/16h30 atelier Do it yourself et réalisation d’un hôtel à insectes ou d’un nichoir. 16h30/17h30 goûter et temps libre. .

Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 48 62 contact@aux-hirondelles.fr

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English : Journée enfants sans écran

L’événement Journée enfants sans écran Piets-Plasence-Moustrou a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran