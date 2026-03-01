Journée engagée et inspirante pour les femmes Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Journée engagée et inspirante pour les femmes

Esplanade Louis Aragon Casino JOA LE TREPORT Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’association Oquipro organise au Casino du Tréport une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’engagement, de l’inspiration et de l’émancipation.

Présidée par Soumaya Le Rouzic, réflexologue, l’association souhaite proposer un événement ouvert à toutes et tous, mêlant ateliers pratiques, conférences engagées et moment festif.

Parce que la charge mentale, le travail invisible et le stress ne doivent plus être des sujets silencieux, nous avons voulu créer une journée qui donne des clés, de la confiance et de l’enthousiasme

A programme

Une matinée d’ateliers parents/enfants à partir de 6 ans (10h30 11h30)

• Morgane Vicq-Lambour Déconstruire les stéréotypes de genre dès l’enfance (atelier parents/enfants)

• Soumaya Le Rouzic Auto-massage et gestion des émotions des outils concrets pour relâcher la pression

Un après-midi de conférence (14h00 18h00)

• 14h00 Suzanne CONFE, historienne

Les femmes au travail à travers l’histoire ce que révèle le site archéologique BRIGA à EU

• 14h30 Soumaya Le Rouzic, réflexologue

Le travail invisible des femmes un pilier méconnu de l’économie française

• 15h00 Julie Aulin, écrivaine

Oser une vie plurielle 6 enfants, passion de l’écriture et entreprendre

• 15h30 Morgane Vicq-Lambour

Charge mentale et si ce n’était pas “juste moi” ?

• 16h00 Claire TETIER

Stress et charge mentale se libérer du poids invisible

• 16h30 Florence SALOME Succès au feminin: là où on les attendait pas

17H00 Amandine Hémione

Entreprendre un chemin vers la liberté

• 17h30 Clôture festive en danse avec le groupe ZA’MOUV

À travers cette programmation variée, Oquipro souhaite valoriser les parcours de femmes, ouvrir le dialogue sur des sujets essentiels et offrir au public un moment à la fois engagé, convivial et porteur d’énergie positive.

Informations pratiques

Casino Le Tréport

Dimanche 8 mars 2026

10h30 12h00 14h00 18h00 .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA LE TREPORT Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 93 74 64 contact@oquipro.com

