JOURNEE ENTRE FEMMES Lunas

JOURNEE ENTRE FEMMES

7 Promenade des Platanettes Lunas Hérault

Samedi 7 mars de 9h30 à 18h à l’innatendue

Être ensemble tout simplement ateliers créatifs, repas partagé, cercle de parole, promenade

Infos et inscriptions auprès de Léa 06 69 34 77 21

Libre participation pour le lieu

7 Promenade des Platanettes Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 69 34 77 21

English :

Saturday, March 7 from 9:30am to 6pm at l’innatendue

Simply being together: creative workshops, shared meal, talking circle, walk..

Information and registration with Léa: 06 69 34 77 21

Free participation for the venue

