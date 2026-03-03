JOURNEE ENTRE FEMMES Lunas
JOURNEE ENTRE FEMMES Lunas samedi 7 mars 2026.
JOURNEE ENTRE FEMMES
7 Promenade des Platanettes Lunas Hérault
Samedi 7 mars de 9h30 à 18h à l’innatendue
Être ensemble tout simplement ateliers créatifs, repas partagé, cercle de parole, promenade
Infos et inscriptions auprès de Léa 06 69 34 77 21
Libre participation pour le lieu
7 Promenade des Platanettes Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 69 34 77 21
English :
Saturday, March 7 from 9:30am to 6pm at l’innatendue
Simply being together: creative workshops, shared meal, talking circle, walk..
Information and registration with Léa: 06 69 34 77 21
Free participation for the venue
